Er wirkt erleichtert und befreit, aber nicht verbittert, höchstens nachdenklich. Bernd Eberle (FWG) scheidet Ende August nach 15 Jahren aus dem Ehrenamtsjob als Ortsbürgermeister von Dirmstein. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt er, was ihm in drei Amtszeiten gelungen ist und was ihn geärgert hat. Der Gemeinderat hat es ihm nicht immer leicht gemacht, aber viel größer war seine Sorge um seinen Obstbaubetrieb.

Äpfel, Zwetschgen, Süßkirschen und Weintrauben stehen im Mittelpunkt von Bernd Eberles Berufsleben. Der aus Laumersheim stammende Landwirt unterhält in Dirmstein