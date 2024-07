Zum 33. Mal in ununterbrochener Folge veranstaltet die Saliergesellschaft Speyer das Privilegienfest im Kaiserdom. Es findet am Samstag, 10. August, um 17 Uhr statt.

Bei dem Gottesdienst geht es um die Erinnerung an die Verleihung der Privilegien im Jahr 1111 an die Bürger der Stadt durch Kaiser Heinrich V. Für die Speyerer waren damit persönliche Freiheiten verbunden. Die Saliergesellschaft hat sich dem Andenken daran verschrieben und richtet eine Lichtermesse mit Domkapitular Georg Müller als Zelebrant aus.

„Mögest Du uns allzeit eine huldreiche Helferin sein – Machtanspruch und Marienfrömmigkeit bei den Saliern“, lautet der Ankündigung zufolge das Thema von Müllers Predigt. Darin gehe es auch um das Verständnis der salischen Kaiser von der Würde der Herrscher am Beispiel des Speyerer Doms. „Hintergrund dazu ist die Königswahl des Saliers Konrads II. vor 1000 Jahren“, erklärt Alfred Schießler, Vorsitzender der Saliergesellschaft.

Der Kirchenchor St. Cäcilia Hanhofen gestalte die Feier musikalisch mit der Missa brevis in B von Christopher Tambling. Eine Besonderheit des Privilegienfests ist das Verteilen gesegneter Pax-Christi-Brote an die Besucher. „Den Spendenerlös aus dieser Aktion erhält diesmal der Förderverein Kindernotarztwagen zur Anschaffung von medizinischer Ausstattung und Gerätschaften“, so Schießler.