„Nach zehn Jahren wurde es mal wieder Zeit, die Hochglanz-Broschüre über Mutterstadt zu erneuern.“ Mit diesen Worten stellte der Ortschef Hans-Dieter Schneider (SPD) die frisch gedruckte Neuauflage dem Gemeinderat vor.

Das Hochglanzheft im A4-Format wurde nach einer Dekade auf den neuesten Stand gebracht und runderneuert. „Dabei haben wir versucht, die Texte so neutral zu halten, so dass die Broschüre nicht schon im nächsten Jahr wieder veraltet ist“, sagt Schneider. Das Heft dient als Information für interessierte und neue Bürger, aber auch für Gäste. Darin erfahren sie Wissenswerte rund um die Kommune, etwa über die Geschichte, über Freizeitangebote im Ort und in der weiteren Region, über Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Hotelgewerbe, Ärzte, Kindertagesstätten, Schulen und über die Gemeindeverwaltung selbst. Wichtige Adressen sind darin abgedruckt sowie eine Karte mit allen Straßen im Ort.

Laut Büroleiter Gunther Holzwarth wurden 2500 Exemplare gedruckt. Die Verwaltung habe die Texte und Bilder zusammengestellt, die Materialkosten seien mit den Anzeigen finanziert worden.