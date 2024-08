Zum achten Mal findet am Sonntag, 1. September, in Bobenheim-Roxheim die Aktion „Lesegärten“ statt. An vier lauschigen Plätzen im Grünen lesen vier mehr oder weniger bekannte Personen aus Büchern vor, die sie gut finden.

Auf ihre „grüne Insel“ in der Grünstadter Straße 19 lädt Familie Röper ein und hat Inge Merten vom Offenen Literaturkreis Bobenheim-Roxheim zu Gast. Sie liest aus „Rübergemacht, aber andersrum“ von Rolf Barkhorn. Darin geht es um eine Familie, die nach dem Mauerbau unter chaotischen Umständen in die DDR übersiedelt.

Der Radfahrerverein All Heil lässt in seinem Vereinsgarten (Viehweg 2a) Pfarrer Markus Hary auftreten. Der Leiter der Pfarrei Heiliger Petrus wird „Nichts: Was im Leben wichtig ist“ mitbringen, eine Parabel über die Suche nach dem Sinn des Lebens von Janne Teller.

Palatina-Garten heißt das Idyll von Familie Dittmar in der Carl-Benz-Straße 22, wo Anne Richter zu Gast sein wird. Die Dramaturgin und stellvertretende Intendantin der „Schauburg“ (Theater für junges Publikum) in München findet den Roman „Endland“ von Martin Schäuble interessant. Darin suchen drei junge Erwachsene ihre Position in einem eingemauerten Deutschland.

In jedem Garten drei Lesungen

Und schließlich wird der zum Nachtweideweiher (Kleinerweg 1) gehörende Garten Schauplatz einer Lesung sein. Andrea Rech, Vorsitzende des Sozialvereins Kunterbunt, liest aus „Last Lecture – Die Lehren meines Lebens“ von Randy Pausch. Der an Krebs erkrankte Autor hielt 2007 eine humorvolle Rede über Kindheitsträume und Lebenserfahrungen.

In jedem Garten wird um 14, 15 und 17 Uhr gelesen, sodass die Besucher mehrere Darbietungen genießen können. Eine Lesung dauert 30 Minuten. Der Eintritt ist frei, aber der Veranstalter, der Förderverein der Gemeindebücherei, freut sich über Spenden. Die Veranstaltung findet ihm zufolge bei jedem Wetter statt. Sitzgelegenheiten stellen die jeweiligen Gartenbesitzer zur Verfügung. Eine Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Ausführliche Programmhefte liegen in Geschäften in Bobenheim-Roxheim und in den Büchereien der Gemeine sowie min Worms und Frankenthal aus. Online ist das Programm nachzulesen auf der Homepage des Fördervereins www.foerderverein-buecherei-boro.de. Der sucht übrigens noch weitere potenzielle Gastgeber mit schönen Gärten.