Die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und einen zweistelligen Geldbetrag daraus gestohlen haben Unbekannte am Sonntag am Silbersee bei Bobenheim-Roxheim. Laut Polizei hatte der Geschädigte seinen Audi A5 zwischen 15 und 21 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Er bemerkte den Diebstahl, als er zu seinem Auto zurückkam. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen.