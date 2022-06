Die Fensterscheibe eines geparkten Autos hat ein Unbekannter am Freitag in der Haardtstraße in Waldsee eingeschlagen. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 4 und 14 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.