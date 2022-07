Eine 36 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr verhindert, dass ihr Partner betrunken Auto fährt. Nach Angaben der Polizei geriet das Pärchen auf einem Campingplatz bei Waldsee in Streit. Der 38-Jährige wollte daraufhin mit seinem Auto davonfahren. Seine Freundin hatte jedoch den Eindruck, dass ihr Partner dazu nicht mehr in der Lage wäre und rief die Polizei. Die Beamten stellten mithilfe eines Atemalkoholtests einen Wert von 2,33 Promille fest. Sie stellten die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Den 38-Jährigen erwartet der Polizei zufolge eine Gebührenrechnung für den Einsatz.