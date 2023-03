Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. In der Speyerer Straße in Mutterstadt stellten die Beamten nach eigenen Angaben bei einem 25-Jährigen aus Mutterstadt starken Marihuana-Geruch fest. Da der Fahrer zudem „drogentypische Auffälligkeiten“ zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Im zweiten Fall wurde ein 37-jähriger Autofahrer aus Waldsee auf der L534 zwischen Waldsee und Neuhofen kontrolliert, da er während der Fahrt Auffälligkeiten zeigte und Schlangenlinien fuhr. Ein Test ergab 2,39 Promille. Auch er wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, und da er keinen Führerschein hat, auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.