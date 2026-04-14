Ein unbekanntes Auto hat in Dudenhofen eine Grundstücksmauer beschädigt und ist geflüchtet, nach Angaben der Polizei. Der Wagen stieß zwischen Sonntag, 12. April, 19 Uhr, und Montag, 13. April, 8.30 Uhr, in der Carl-Zimmermann-Straße gegen die Begrenzungsmauer eines Einfamilienhauses. Der Fahrer fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen sollten sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.