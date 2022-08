Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Waldsee verletzt worden, weil ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Das berichtet die Schifferstadter Polizei. Gegen 16.50 Uhr sei ein 70-jähriger auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Kreisverkehr in der Schifferstadter Straße gefahren. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts sei sein Auto mit dem auf dem Radweg fahrenden Mann zusammengestoßen.

Durch den Sturz auf Motorhaube und Windschutzscheibe verletzte sich der Radfahrer leicht am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte laut Polizei keinen Helm getragen. Gegen den Autofahrer wird wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Beamten empfehlen, nur mit einem Fahrradhelm Rad zu fahren.