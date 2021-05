Ein weißer Citroën C3 ist am Freitagnachmittag in Bobenheim-Roxheim gestohlen worden. Der Besitzer hatte sein Auto um 14 Uhr in der Franz-Voll-Straße abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, war das Auto nicht mehr da. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.