[Aktualisiert 17.55 Uhr] Am Montag ist in Bobenheim-Roxheim ein Auto beim Silbersee in die Isenach gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 15 Uhr. Zeugen zufolge hat ein Insasse zu Fuß die Flucht angetreten. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die verletzte Person schweigt einem Polizeisprecher zufolge über den Hergang. Unklar ist auch, ob weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Das Unfallauto musste mit einem Kran geborgen werden. Zeugen können sich an die Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.