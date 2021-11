Die Polizei habe intensiv gefahndet, aber das Auto nicht gefunden – obwohl ziemlich klar ist, wie es ausschaut. Das Tatfahrzeug ist ein dunkler oder schwarzer BMW der Baureihe E61 mit einer Erstzulassung zwischen 2003 und 2010. Weiterhin soll der BMW mit einem bulgarischen Kennzeichen mit unbekannter Zahlen- und Buchstabenkombination versehen sein. Und, wohl am auffälligsten: Das Auto muss an der Front stark beschädigt sein, der rechte Reifen soll platt sein. Woher die Polizei das alles weiß? Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, denn das Auto ist in der Nacht zu Sonntag gegen ein Baugerüst in der Speyerer Straße in Mutterstadt gefahren. Gegen 1.30 Uhr meldete eine Zeugin den Vorfall und gab, dass der Verursacher gerade geflüchtet sei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall wurde das Baugerüst so stark beschädigt, dass es von der Feuerwehr teilweise demontiert werden musste, um ein Einstürzen zu verhindern. Am Gebäude selbst entstand ebenfalls Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06235 4950, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.