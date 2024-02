Glimpflich davon gekommen sind eine 18-jährige Fahranfängerin und ihr 22-jähriger Beifahrer bei einem Unfall am Samstagabend in der Schifferstadter Straße in Waldsee. Einer Mitteilung der Polizei zufolge war die Fahrerin gegen 21 Uhr auf gerader Strecke mit dem rechten Vorderreifen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr quer über die Gegenfahrspur. Nach einem Kontakt mit dem Bordstein ist der Toyota dann auf die rechte Seite gekippt, streifte dabei einen Baum und durchschlug einen Maschendrahtzaun. Beide Insassen haben sich nur leicht verletzt. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit seien nicht festgestellt worden. An dem Fahrzeug wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden festgestellt.