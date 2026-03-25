Ein Auto hat am Dienstagmittag in Mutterstadt auf dem Parkplatz am Kreisverkehr der L524 und L533 Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 37-Jähriger gegen 15 Uhr auf der B9, als er einen Schlag aus dem Motorraum hörte. Der Fahrer verließ die Straße und parkte das Fahrzeug am Kreisverkehr der L533. Beim Öffnen der Motorhaube bemerkte er Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Auto erlitt jedoch einen Totalschaden. Verkehrsbehinderungen gab es nicht.