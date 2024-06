Eine 34-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem von ihr verschuldeten Unfall in Dudenhofen verletzt worden. Laut Polizei war um kurz nach 13.30 Uhr eine 72-Jährige mit ihrem Auto auf der Harthauser Straße in Richtung Harthausen unterwegs. Die 34-Jährige wollte zur gleichen Zeit von der Straße Am Gewerbering in die Harthauser Straße einbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug der 72-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Die 34-Jährige wurde wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.