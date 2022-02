Aus Sorge um seinen 23-jährigen Bruder hat ein Mann am Montag in Waldsee die Polizei verständigt. Er befürchtete laut Polizeibericht, dass sich der 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Als die Beamten den Bruder auf dem Campingplatz Auf der Au antrafen, verhielt sich der Mann den Angaben zufolge aggressiv, sodass er auf dem Boden fixiert werden musste. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht an der Hand, er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 23-Jährige zog sich durch seine Gegenwehr leichte Verletzungen am Auge sowie Schürfwunden zu. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Eine Blutprobe soll Klarheit bringen, was die Schuldfähigkeit des Mannes angeht.