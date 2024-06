Die Ortsgruppen Mutterstadt und Limburgerhof im Historischen Verein der Pfalz laden zu einer historisch-kulturellen Ortsführung durch Limburgerhof ein.

Gemeinsam findet die Führung deshalb statt, weil es vom ehemaligen Hauptbahnhof Mutterstadt, vorbei an der Alten und Neuen Kolonie, bis zur Schlösschen-Kapelle geht. Volker Schläfer und Markus Schlereth erläutern dabei ortsgeschichtlich wichtige Ereignisse, wie den Bau der Ludwigsbahn, die Industrialisierung Limburgerhofs, die Errichtung der ortsbildprägenden Kolonie und die Entscheidungen, die zur Eigenständigkeit Limburgerhofs und für Mutterstadt zu dem Verlust des Bahnhofs und eines Gemarkungsteils führten. Termin ist am Samstag, 22. Juni, 16 Uhr.

Treffpunkt ist in Limburgerhof, Eingang S-Bahn, auf der Südseite in der Speyerer Straße. Zum Abschluss der Führung gibt es laut Verein in der Kulturkapelle bei Wein, Wasser und Gebäck eine kleine Bildrückschau und Gelegenheit zur Aussprache.

Anmeldung per E-Mail an hv-mutterstadt-ceranski@outlook.com oder vorstand@hiveli.de.