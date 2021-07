Eine Kundin hat sich am Mittwochnachmittag an die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts in der Fohlenweide gewendet. Sie vermisste ihren Mann. Die Mitarbeiterin meldete sich bei der Polizei, die sich der Sache annahm. Die 78-jährige Ehefrau berichtete, dass sie und ihr an Demenz erkrankter 82-jähriger Mann in Frankreich leben und auf der Durchreise seien. Während des Einkaufens habe ihr Mann im Fahrzeug gewartet. Aus ihr unbekannten Gründen sei dieser vom Parkplatz weggefahren. Die Polizisten leiteten eine Fahndung ein und der Ehemann wurde gegen Abend wohlbehalten gefunden. Die Polizei in Lampertheim hatte ihn angehalten und kontrolliert. Die Ehefrau machte sich daraufhin unverzüglich mit dem Taxi auf den Weg zu ihrem Mann. Warum der Mann von dem Parkplatz losgefahren ist, konnte nicht geklärt werden.