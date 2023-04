Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Erinnerung des Ortsbeigeordneten Reinhard Burck (Grüne) gibt es die Idee eines Memoriam-Gartens in Dudenhofen schon sehr lange. Geschehen sei allerdings nichts. Bis Donnerstagabend: Ohne Gegenstimmen beschloss der Ortsgemeinderat, eine rund 450 Quadratmeter große Anlage im neuen Friedhofsteil an der Jahnstraße zu schaffen.

Geplant sind erst einmal 41 Grabstellen. Werde diese Form der Bestattungsmöglichkeit nachgefragt, könnten in einem zweiten Abschnitt weitere 33 Gräber ausgewiesen werden, hieß