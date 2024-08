Am frühen Montagabend war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Neuhofen nach Waldsee unterwegs. Als das vor ihm fahrende Auto bremste, um nach links in Richtung Badesee abzubiegen, schätze der 16-Jährige laut Polizei die Situation falsch ein, bremste zu spät und stieß gegen das Auto. Dabei zog er sich leichte Schürfwunden zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.