Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Windrädern vorbei und an der Autobahn 61 entlang sollen Traktoren künftig von Böhl bis zum Pfalzmarkt gelangen, ohne durch Dannstadt-Schauernheim zu rollen. Die Idee für diese Strecke stammt von den Landwirten selbst, Details haben sie mit der Verwaltungund der Politik verhandelt. Im Landwirtschaftsausschuss hat Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann die Pläne am Mittwoch vorgestellt.

Die Anwohner der Haupt-Verkehrsstrecken im Dorf beschweren sich schon seit vielen Jahren über den Lärm, den Traktorgespanne verursachen und den sie als immer belastender empfinden.