Nachdem es in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der ehemaligen Metzgerei Hardt in Waldsee einen bestätigten Corona-Fall gab, wurden zuletzt alle 23 Erwachsenen und 16 Kinder, die dort leben, auf das neuartige Virus getestet. Wie der zuständige Erste Beigeordnete Toni Krüger (Grüne) am Freitag auf Anfrage sagte, seien die Testergebnisse bei fast allen Bewohnern negativ. Bei einer Person sei das Ergebnis nicht eindeutig, sodass diese nach Absprache mit dem Gesundheitsamt nun isoliert untergebracht und noch einmal getestet werde.