In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der ehemaligen Metzgerei Hardt in Waldsee gibt es einen Corona-Fall. Darüber informierte am Montag der zuständige Erste Beigeordnete Toni Krüger (Grüne). Nach seinen Angaben hatte der Bewohner Kontakt zu einem Infizierten und wurde daraufhin am Donnerstag positiv auf das Virus getestet. Laut Krüger geht es dem Mann gut. Er wurde anderswo untergebracht, wo er nun isoliert ist. Krüger zufolge werden die 23 Erwachsenen und 16 Kinder, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben, auch auf das Virus getestet. Bislang zeige keiner Symptome, sagte Krüger. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Schlichtstraße ist die größte Asylbewerberunterkunft in der Verbandsgemeinde Rheinauen.