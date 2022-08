Nach mehr als einem Jahr ist der Armbrustmord-Prozess vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal zu Ende: Der angeklagte Mann aus Dirmstein ist am Mittwoch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er den Besitzer einer Autowerkstatt in Waldsee im Februar 2021 mit einer Armbrust angeschossen und ihn dann mit einem Seil stranguliert hat, und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine frühzeitige Haftentlassung ausgeschlossen. Eine Revision gegen das Urteil scheint allerdings schon jetzt wahrscheinlich – zumindest hatte die Verteidigung, die Freispruch gefordert hatte, eine solche im Falle einer Verurteilung bereits angekündigt.