Die Arbeitsgemeinschaft 60plus Mutterstadt plant am Montag, 9. Juni, eine Kultur-Tour zu fünf Brunnen-Skulpturen des Pfälzer Künstlers Gernot Rumpf. Ziele sind Ludwigshafen, Deidesheim, Neustadt, Herxheim und Bornheim. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Palatinum, von dort aus werden Fahrgemeinschaften gebildet. Wie Sprecher Volker Schläfer mitteilt, sind kurzfristig noch einige Plätze frei. Anmeldungen sind bis 31. Mai bei Klaus Metzner unter Telefon 0170 1807102 oder per E-Mail an klaus-metzner@t-online.de möglich.