Tauchspiele und ein aufblasbarer Riesenkrake: Am Samstag, 23. Mai, bietet das Freizeitbad Aquabella in Mutterstadt wieder seinen Spielenachmittag an. Zwischen 10 und 16 Uhr können sich Besucher laut Ankündigung unter anderem mit Matten und Poolnudeln austoben. Im Lehrschwimmbecken gibt es verschiedene Aktionen und Spiele für die ganze Familie. Das Freizeitbad weist darauf hin, dass wegen des Spielenachmittags das Schwimmen im Sportbecken von 10 bis 16 Uhr nicht möglich ist.