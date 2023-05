Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die L457 zwischen Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim ist derzeit gesperrt. Anwohner befürchten, dass nach der Verbreiterung der Straße noch mehr Autofahrer zu schnell in den Ort einfahren und es für Fußgänger gefährlicher wird, die Bushaltestelle am Ortseingang zu erreichen.

Familie Fuchs wohnt gegenüber der Bushaltestelle an der Ecke Bobenheimer Straße/Johannes-Mehring-Straße am Ortsausgang in Richtung Bobenheim-Roxheim. „Jeden Morgen