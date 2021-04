Der Brand eines Wohnhauses in der Berghäuser Straße in Römerberg hat am Dienstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wie der Römerberger Wehrführer Werner Huber berichtete, sei die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr alarmiert worden. Weil es hieß, dass mehrere Menschen in Gefahr sind, sei der komplette Löschzug ausgerückt, unterstützt von Kameraden aus Harthausen und Dudenhofen. 35 Feuerwehrleute waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Auch Rettungsdienst inklusive Hubschrauber und die Polizei waren vor Ort. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner bereits mehrere Menschen mit einer Leiter aus dem Obergeschoss retten können. Auch der Bewohner des Erdgeschosses, wo der Brand ausgebrochen war, hatte sich laut Huber zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht, sodass keine Menschen mehr im Haus waren. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude verhindern und den Brand löschen können. Die Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Einsatz habe bis zirka 15.45 Uhr gedauert. Die Berghäuser Straße sei während des Einsatzes gesperrt gewesen, was zeitweise zu Verkehrschaos geführt habe. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Die Polizei ermittle noch.