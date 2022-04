Am Bahnhof in Berghausen ist am späten Dienstagnachmittag gegen 17.41 Uhr ein Schausteller-Anhänger in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die Kameraden ein Übergreifen der Flammen auf das Zugfahrzeug verhindern und den Brand in wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei unklar. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt.