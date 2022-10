Der Angelsportverein Waldsee hat bei seinem Umwelttag am Samstag an der Schlicht, am Marxweiher und am Schulgutweiher nach Angaben des zweiten Vorsitzenden Armin Hög fast acht Kubikmeter Müll eingesammelt. An der Aktion waren ihm zufolge 48 Helfer, darunter dreizehn Jugendliche, beteiligt. „Es ist uns sehr wichtig, die Jugend für den Erhalt einer intakten Natur zu sensibilisieren“, sagte Hög. Gewässerwart Heiko Zöllner freute sich, dass es mehr Teilnehmer als die 20 in den Jahren zuvor waren. Die Angler sammelten achtlos in der Natur entsorgten Hausmüll, Hundekottüten, Leergut und Hygieneartikel ein, fanden aber auch ein komplettes Kanu, fünf Altreifen, Bauschutt, zwei Feuerlöscher sowie Badeutensilien und Grills. Die gesammelte Menge entsprach laut Zöllner der aus den Vorjahren.