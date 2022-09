Am Freitagabend hat ein alkoholisierter Angler am Bootsanleger in der Rheinauenstraße in Waldsee andere Angler und Polizisten bedroht. Laut Polizeibericht hatte sich der 34-Jährige gegen 18 Uhr so aggressiv gegenüber Mitangelnden verhalten, dass diese die Polizei riefen. Auch als die Beamten vor Ort waren, konnte der Mann sich nicht beruhigen und warf Gegenstände auf andere Personen. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen, wobei er die Polizisten bedrohte und beleidigte. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.