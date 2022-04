In der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ist in Dannstadt das Ukraine-Café montags von 10 bis 13 Uhr im Kulturhof Schrittmacher, Kirchenstraße 17, geöffnet. In Assenheim findet das offene Café jeden Mittwoch von 10 bis 13 Uhr im Historischen Rathaus Assenheim, Langstraße 25, statt. Ein weiteres ist in Rödersheim für dienstags im Haus am Marienplatz geplant. Hierfür werden noch Ehrenamtliche gesucht. In Maxdorf wird ein Ukraine-Treff donnerstags von 10 bis 13 Uhr, Im Horst 16, angeboten. In Schifferstadt ist der nächste Termin am Freitag, 29. April, von 16 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Lillengasse 61. In Limburgerhof ist ein Treffen für nach den Osterferien im Schlosspark geplant, informiert die Gemeinde. Auch in der Verbandsgemeinde Rheinauen wollen die Helfergruppen solche Cafés anbieten, die Termine werden unter www.vg-rheinauen.de veröffentlicht.