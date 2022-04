Das Netz an E-Ladestationen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird dichter. Im März haben die Gemeindewerke Dudenhofen eine Ladesäule am örtlichen Festplatz in Betrieb genommen.

Wie die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, Stefanie Kuß, mitteilt, können dort bis zu zwei Elektroautos parallel geladen werden. Die Ladesäule liefere eine Gesamtleistung von zweimal 22 Kilowatt. „Auch wenn es aktuell noch nicht die Vielzahl von E-Fahrzeugen auf unseren Straßen gibt, so wird die Anzahl elektrisch betriebener Fahrzeuge zukünftig deutlich wachsen“, ist sich der Werkleiter der Gemeindewerke, Hermann Konrad, sicher.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur habe die Gesamtkosten für die Inbetriebnahme der neuen Ladesäule über das Bundesförderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ mit 80 Prozent bezuschusst. Nutzen können E-Auto-Fahrer die neue Stromtankstelle über eine App oder eine Ladekarte von „Ladeverbund+“, über einen QR-Code an der Ladesäule oder über ein Zugangsmedium anderer kooperierender Fahrstromanbieter.

Neue Säulen in mehreren Orten

Außer den Dudenhofener Gemeindewerken haben zuletzt auch andere Anbieter E-Ladesäulen im Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen aufgestellt. In Römerberg wurden laut Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) neue Ladestationen der Pfalzwerke am Kreishallenbad und am Weberplatz installiert, die bald in Betrieb gehen sollen. Und in Harthausen berichtete Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU), dass es demnächst zusätzliche Lademöglichkeiten geben soll, die die Speyerer Stadtwerke am Gretelplatz und am Tabakschuppen schaffen. Eine weitere E-Ladesäule der Pfalzwerke ist im Neubaugebiet „Wooggraben Ost“ geplant.