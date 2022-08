Nach mehr als zwei Jahren Corona-bedingter Pause darf die Feuerwehr Waldsee wieder feiern und lädt für das kommende Wochenende zum „Tag der Feuerwehr“ an die Sommerfesthalle ein. Den Auftakt macht am Samstag, 13. August, ab 17 Uhr eine Schlagerparty mit DJs in und an der Sommerfesthalle. Für Sonntag, 14. August, laden die Kameraden zum Familientag ein. Ab 10 Uhr werden Fahrzeuge und Geräte ausgestellt, außerdem zeigt die Jugendfeuerwehr ihr Können. Für Kinder und Jugendliche gibt es zudem Wasserspiele und ein Unterhaltungsprogramm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Erlös kommt den Wehrleuten und der Jugend für Ausflüge zugute. Für das Kuchenbuffet nehmen die Kameraden am Sonntag ohne vorherige Anmeldung ab 10 Uhr in der Sommerfesthalle gerne noch Kuchenspenden entgegen.