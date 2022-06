Die Pandemie hat einiges verändert im gesellschaftlichen Leben. Sie hat dabei Platz für Neues geschaffen. Den füllt das Ortskartell Berghausen am kommenden Wochenende mit einer Festpremiere aus.

Zum ersten Mal wird vom 24. bis 26. Juni das Hohlbrunnenfest gefeiert. Es löst das traditionelle Brunnenfest ab, das 2019 zum 27. und letzten Mal im Ortskern über die Bühne ging. Das Grundprinzip bleibt gleich, die wesentliche Veränderung ist die Verlagerung des Standorts.

Statt rund um den Weiberbratenbrunnen zwischen Zehnthaus, Kirche und altem Bürgermeisteramt wird in diesem Jahr erstmals in der Großen Hohl zwischen den dort ansässigen Vereinen gefeiert. Einen Neubeginn nach den Jahren ohne Veranstaltung markiert diese Veränderung, die das Ortskartell erarbeitet hat.

Sechs Vereine machen beim Hohlbrunnenfest mit, wie Schriftführerin Silvia Jester-Zürker mitteilt. Vier davon, der Fußball-, der Musik- und der Schützenverein sowie der Rauch- und Schießclub, haben ihre Vereinsheime in der Großen Hohl stehen und beteiligen sich mit Speisen und Getränken an den drei Festtagen. Hinzu kommen mit separaten Ständen die Weiberbratenvereinigung und die KjG.

Auf einer zentralen Bühne erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Der Musikverein St. Michael aus Weingarten spielt zur Eröffnung am Freitag, 18 Uhr, ab 20 Uhr übernimmt das Akustik-Duo As Far As Low die Unterhaltung. Die Heidelberger stehen für gute Laune und authentische, hausgemachte Musik, mit der sie beim Hohl-Brunnenfest zum Singen und Tanzen animieren wollen.

Am Samstagabend ab 20 Uhr tritt die Band Easy Five mit bekannten Rocksongs auf. Den Festsonntag läutet der Musikverein Berghausen ab 10.30 Uhr mit einem Konzert zum Frühschoppen ein. Die Polkagruppe Dorfgebläse lässt das Fest ab 15 Uhr musikalisch ausklingen. Silvia Jester-Zürker ist guter Dinge: „Wir als Ortskartell freuen uns, die Vereine und all ihre Gäste nach der längeren Pause endlich wieder auf einem gemeinsamen Fest begrüßen zu können.“