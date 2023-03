Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo wackelige Bäume standen, hat Förster Georg Spang Hecken gepflanzt. An der Bahnlinie Schifferstadt-Speyer und am Rand des Mutterstadter Waldes soll so die Verkehrssicherheit verbessert werden. Am Waldrand hatte Bedenken gegen das Vorgehen gegeben.

Schon länger hat es immer wieder Probleme gegeben mit herabgefallenen Ästen, die an der Bahnlinie auf Gleise oder in die Oberleitung fallen. „Die Bahn hat sich darüber beschwert“,