Wer derzeit etwas im Bürgerservice im Dannstadt-Schauernheimer Rathaus zu erledigen hat, dem kann es passieren, dass er die Wartezeit bis zum Einlass im Freien verbringen muss. Im Winter bei niedrigen Temperaturen und schlimmstenfalls Regen oder Schnee ist das wahrlich keine sehr angenehme Aussicht.

Aber das böse C-Virus lässt keine Alternativen zu. Denn in das kleine Bürgerservice-Büro dürfen aus Seuchenschutzgründen nur wenige Personen gleichzeitig, und der kleine Eingangsbereich taugt auch nicht als coronagerechter Warteraum. Also erfahren bürgerservice-bedürftige Bürger endlich einmal, wie sich Hunde ihr ganzes Leben wohl fühlen: Sie müssen draußen bleiben. Wer zu den Ersten in der Warteschlange zählt, hat dabei noch Glück. Denn er hat zumindest ein Dach über dem Kopf, also jedenfalls ein Vordach. Für alle anderen galt bisher: Wer zu spät kommt, der steht im Regen. Da möchte die Verbandsgemeindeverwaltung ihre Bürger aber nun nicht wirklich stehen lassen. Als Kompromiss stellt sie deshalb neben dem Eingang zum Bürgerservice einige Regenschirme für die Einlassbegehrenden bereit. Immerhin eine doch sehr bürgerfreundliche Geste.

Online geht bei jedem Wetter

Richtige Rettungsschirme etwa für von der Pandemie in wirtschaftliche Not beförderte Geschäftsleute kann sie hingegen nicht anbieten. Dafür wären die Landes- und die Bundesregierung zuständig. Doch deren großspurig versprochene schnelle und unbürokratische Finanzspritzen erreichen die kleinen und mittelständischen Betriebe in der Verbandsgemeinde kaum. Denn diese Hilfe zu bekommen, geht weder unbürokratisch noch schnell – und bleibt viel zu oft milliardenschweren Konzernen mit entsprechender Lobby vorbehalten, die eigentlich die Möglichkeit gehabt haben sollten, für schwere Zeiten Rücklagen zu bilden. Da sind die Rathaus-Regenschirme der Dannstadt-Schauernheimer ehrlicher: Viel können sie nicht tun, aber das bisschen, das in ihrer Macht steht, tun sie.

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Manches, das früher einen Behördengang erforderte, lässt sich mittlerweile online erledigen. Einfach mal informieren und gegebenenfalls diese Möglichkeit nutzen. Das erspart bestenfalls das Warten vor dem Bürgerservice, entlastet die Mitarbeiterinnen dort und verkürzt die Warteschlange für diejenigen, die unbedingt zum Bürgerservice müssen.