Zahlreiche Akteure werden am Wochenende ihr Bestes geben, damit die Bobenheim-Roxheimer Kerwe ein Erfolg wird.

Von Freitag bis Montag, 23. bis 26. September, wird auf dem Festplatz beim Rathaus und an anderen Stellen im Ort gefeiert. Das Kirchweihfest beginnt wie immer mit einem ökumenischen Gottesdienst: am Freitag um 18.30 Uhr vor dem Caritas-Altenheim. Gegen 19.15 Uhr begrüßt der Erste Beigeordnete Frank Peter (CDU) die Gäste auf der Rathauswiese und die Bobenheim-Roxheimer Band The Smokies auf der Bühne. Am Samstag wird das Musikprogramm ab 20 Uhr von der Gruppe From Da Soul bestritten.

Am Sonntag öffnet um 10 Uhr das Museumscafé im Heimatmuseum (Friedrich-Ebert-Straße 43), und die Kita Edith-Stein bietet ab 12 Uhr in ihren Räumen im Pfalzring 59 Kaffee und Kuchen an. Um 14 Uhr setzt sich vom Gondelfestplatz am Roxheimer Altrhein aus der vom Ortskartell veranstaltete Kerweumzug in Gang. Nach Angaben von Mike Lemke von der Gemeindeverwaltung wurden 19 Beiträge gemeldet, vielleicht werden es bis Sonntag noch ein paar mehr. Über Rheinstraße, Kapellenweg und Pfalzring geht’s am Kerweplatz vorbei durch Teile von Bobenheim und über die Roxheimer Straße bis zum Rathaus, wo sich der Zug auflösen wird. Dann übernimmt dort ab 17 Uhr das Trio Acoustic Nation mit Julian Schlosser die musikalische Programmgestaltung.

Am Montag Kerwesingen mit Shantychor

Freuen dürfen sich die Besucher außerdem auf das reichhaltige und vielfältige Angebot an Speisen und Getränken auf dem Festplatz. Dafür sorgen nach Angaben von Mike Lemke die Gaststätten Karlsbergstube und Zum Fischer, Sportclub, Würfelclub und Bobenheimer Carnevalverein sowie Sapori Mediterranei aus Frankenthal, Katharina Zech und Michael Galambos.

Am Montag herrscht auf der Festwiese weiterhin Schaustellerbetrieb, aber die Vereine haben nicht mehr geöffnet. Dafür laden für 11.30 Uhr der Shantychor Die Landratten und die Rheinschüler zum Kerwesingen an der nach Jürgen W. Martin benannten Anlage in der Raiffeisenstraße ein. Gegen 12 Uhr beginnt im Vereinsheim der Chorvereinigung in der Mörscher Straße die „Sängerkerwe“, zu der pfälzische Spezialitäten gehören. Der Radfahrerverein All Heil lädt für Samstag und Sonntag in sein Vereinsheim am Viehweg ein.