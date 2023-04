Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Kindertagesstätten gibt es in Römerberg – und alle sind in kirchlicher Trägerschaft. Ist das noch zeitgemäß? Nein, findet der Ortsgemeinderat, und will Eltern künftig eine Alternative bieten.

In drei katholischen und drei protestantischen Kindertagesstätten werden in Römerberg Kinder betreut. Eine kommunale Kita, wie in den anderen Orten der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen,