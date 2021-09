Altbürgermeister Johannes Bach, jahrzehntelang in der Ortsgemeinde für die FWG und in der Verbandsgemeinde für die FDP aktiv, feiert am Donnerstag seinen 85. Geburtstag.

Bis zur Pensionierung arbeitete der zweifache Vater, der sich inzwischen auch über zwei Enkel freuen darf, immer bei der BASF. Für sein Dorf setzte er sich zunächst von 1989 bis 1997 als Ortsbeigeordneter, dann von 1997 bis 2009 als Ortsbürgermeister und zuletzt von 2009 bis 2014 als einfaches Ratsmitglied ein. Zudem engagierte er sich für die FDP von 1994 bis 2014 im Verbandsgemeinderat, davon viele Jahre als Fraktionsvorsitzender.

Bach habe wichtige Projekte wie den Richtungsanschluss an die A 65 und die Sanierung des Historischen Rathauses in Assenheim entscheidend beeinflusst und so dazu beigetragen, Hochdorf-Assenheim voranzubringen. „Beim Verhandeln mit wichtigen Entscheidungsträgern haben sich seine Hartnäckigkeit und sein Humor ausgezahlt“, bescheinigen ihm der FDP-Vorsitzende Marc Hauck und die frühere Beigeordnete Ilse Hohl, beide langjährige Wegbegleiter. Für sein politisches Engagement zeichnete ihn das Land mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette aus. „Es war stets eine Freude, mit ihm in den Wahlkampf zu ziehen. Er stand mir mit Rat und Tat zur Seite und ist bis heute im FDP-Gemeindeverband in beratender Funktion tätig“, sagt Hauck. In jüngeren Jahren trieb Bach viel Sport und war beim TV Hochdorf sehr aktiv.