Vor der Fahrt zu tief ins Glas geschaut hat ein Mofa-Fahrer am Montagabend in Bobenheim-Roxheim. Gegen 22.30 Uhr war der 58-Jährige auf der Industriestraße unterwegs, als er laut Polizeibericht rechts von der Straße abkam und stürzte. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Atemalkohol bei dem Mann. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht: 1,88 Promille zeigte das Gerät an. Der 58-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.