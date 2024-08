In der Nacht auf Dienstag gegen 1.10 Uhr hat ein 43-jähriger Mann seinen Wagen in der Gommersheimer Straße in Dudenhofen geparkt, stieg dann laut Polizei torkelnd aus seinem Fahrzeug, schrie auf der Straße herum und warf eine Getränkedose auf ein anderes parkendes Fahrzeug. Bei seiner Kontrolle durch die Polizei nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahr. Außerdem habe der 43-Jährige eine verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsprobleme gehabt. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.