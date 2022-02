Die FG 08 in Mutterstadt macht es wieder. Auch dieses Jahr soll nicht vorbeigehen, ohne dass sich Liebhaber deftiger Speisen ihre „Haxe to go“ ordern können. Der Aktionstag findet am Samstag, 5. März, statt. Für einen besonderen Zweck.

Im neuen Jahr soll der Haxentag unter dem Motto „Nullachter helfen“ stattfinden. Diese Veranstaltung liegt dem Verein nach eigenen Angaben sehr am Herzen, denn er will den Fußballverein Ahrweiler BC, der sehr stark unter der Flut im vergangenen Jahr im Ahrtal gelitten habe, mit einem Teilerlös aus den Einnahmen des Verkaufs unterstützen. Zu diesem Zweck stellt die FG 08 am Veranstaltungstag außerdem eine Spendenbox auf.

Nach der Veranstaltung wollen die Vorstände beider Vereine einen Termin zur persönlichen Übergabe vereinbaren. „Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, sodass hoffentlich bald wieder ein Stück Normalität in das so wichtige Vereinsleben des Ahrweiler BC einziehen kann“, sagt FG-Vorsitzender Stephen Schulz. Die übrigen Einnahmen sollen in die Vereinskasse gehen, um Mannschaften der Nullachter in der kommenden Saison zu unterstützen und Notwendiges anzuschaffen. „Weiterhin wollen wir unseren Freunden, Unterstützern, Sponsoren, Gönnern und allen anderen zeigen, dass wir ein Verein sind, der auch in schwierigen Zeiten etwas auf die Beine stellen kann und das Vereinsleben lebt und sogar vorantreibt“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Das Angebot: Nur auf Bestellung bis zum Mittwoch, 2. März, Haxe mit Kartoffelsalat und Brot. Rollbraten mit Krautsalat und Brot. Zwei Frikadellen mit Kartoffelsalat und Brot. Handkäse mit Brezel. Keiner Bestellung bedarf es für den Kuchen. Es gibt folgende Bestellmöglichkeiten: telefonisch unter 06234 3617, Bestellung auf den Anrufbeantworter sprechen, eine E-Mail senden unter dem Betreff „Nullachter-Haxe to go“ an fg08.mutterstadt@t-online.de oder den Bestellschein auf der Homepage ausdrucken, ausfüllen und abgeben. Wo? Nähere Infos dazu und zum Aktionstag gibt es auf www.fg08-mutterstadt.de.