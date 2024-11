Interview: An der Grundschule in Dudenhofen ist die Aktion „Schulwegkönig“ gestartet. Das Ziel: Weniger Elterntaxis vor der Schule und mehr Sicherheit für die Kinder. Timo Leszinski hat mit Norbert Baumung und Patricia Hoffmann vom Schulelternbeirat darüber gesprochen, warum es morgens vor der Schule so gefährlich ist und wie die Situation entschärft werden kann.

Warum braucht es in Dudenhofen eine Aktion zur Verbesserung der Schulwegsicherheit?

Baumung: