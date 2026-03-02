Mutterstadt. Seit Januar gibt es die Arbeitsgemeinschaft (AG) 60 plus, die sich den Themen rund um die ältere Generation annehmen möchte. Interessierte sind zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 3. März, 15 bis 17 Uhr, ins Mutterstadter Palatinum eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Januar haben sich in Mutterstadt bereits 30 Personen getroffen und beschlossen, die AG 60 plus zu aktivieren. Diese ist eine Arbeitsgruppe innerhalb der SPD, die sich auf die Interessen und Belange von Senioren fokussiert. Sie versteht sich als Plattform für Anregungen und für die Vernetzung von Organisationen, die im Bereich Seniorenarbeit tätig sind. Wie die Organisatoren betonen, könne sich jeder in der AG engagieren. Die Parteimitgliedschaft oder -zugehörigkeit spiele keine Rolle.

Die AG bittet die Teilnehmer, eigene Informationen, Erfahrungen, Kritik und Hinweise zur Diskussion mitzubringen. Auch interessierte Freunde, Bekannte oder Nachbarn ohne größere soziale Kontakte können eingeladen werden. Ziel ist es, möglichst viele Senioren anzusprechen und aktiv in die Arbeit einzubinden.

Bei der Veranstaltung am Dienstag können zum Beispiel Vorschläge zur Verbesserung der Situation der älteren Generation gemacht werden. Ein Anliegen sei auch das Thema Einsamkeit. „Hier wollen wir Betroffenen helfen und sie in unsere Arbeit mit einbeziehen“, heißt es vonseiten der Organisatoren.