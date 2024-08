Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreis will am Dienstag, 20. August, eine Allgemeinverfügung mit Sperrzone 3 für Teile des Landkreises bekanntgegeben. Das hat der Verwaltungsstab des Kreises auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Hintergrund sind mit Afrikanischer Schweinepest (ASP) infizierte Tiere in Gerolsheim (Kreis Bad Dürkheim), das unmittelbar an den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis grenzt. Von der kommenden Sperrzone werden Bobenheim-Roxheim sowie sämtliche Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und der Maxdorf betroffen sein.

Der Kreis Bad Dürkheim hatte bereits in der vergangenen Woche die Sperrzone 3 in einem Umkreis von zehn Kilometern um den betroffenen Kleinstbetrieb verhängt. Dort gelten seitdem strenge Regeln vor allem in Bezug auf Verarbeitung, Handel und Ausführung von Schweinen.

Trotz der bevorstehenden strengeren Maßnahmen darf das geplante Feuerwerk des Lambsheimer Fischerfests am Montagabend stattfinden. Das Feuerwerk des Wormser Backfischfests war beispielsweise mit der Begründung verboten worden, Wildschweine könnten dadurch aufgeschreckt und dadurch das ASP-Virus weiter verbreiten. Sollte sich das Virus im Kreis Bad Dürkheim weiter ausbreiten, könnte es auch Diskussionen um das Feuerwerk auf dem Dürkheimer Wurstmarkt geben.