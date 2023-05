Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist viel Müll in den Tonnen gelandet. „Eine coronagefärbte Bilanz“, meint Kreisbeigeordneter Volker Knörr (CDU). Aber es hätte wohl auch noch mehr sein können, in Anbetracht dessen, dass die Menschen während der Pandemie viel zu Hause waren. Exakt 452,5 Kilogramm Hausabfall kommen 2020 auf einen Rhein-Pfalz-Kreis-Bürger. Nicht alles wurde legal entsorgt. Was in der Natur landet, fließt mit in die Gesamtbilanz ein – ein Blick darauf.

Die Restmülltonne war oft voll im vergangenen Jahr, wenn die Leerung anstand. Zumindest voller als sonst. „Die Restabfallmengen haben deutlich zugenommen“,