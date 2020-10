Wegen der Ansteckungsgefahr verzichten Kommunen auf den Martinsumzug. Manche Kitas organisieren nur für ihre Kinder einen kleinen Spaziergang oder ein Martinsspiel im kleinen Kreis. In Beindersheim und Bobenheim-Roxheim wird es als Ersatz Laternentage geben. Inspiriert von einer Aktion, die sich über soziale Medien im Bundesgebiet verbreitet hat.

Die Idee der Firma Lichtschneiderei Brenzinger in St.-Leon-Rot findet immer mehr Freunde: Vom 1. bis zum 11. November, dem Martinstag, hängen oder stellen möglichst viele Menschen eine oder mehrere leuchtende Laternen ins Fenster, sodass man sie von der Straße aus sehen kann und sie große wie kleine abendliche Spaziergänger erfreuen.

In Beindersheim will der SPD-Ortsverein so das Dorf zum Leuchten bringen, auch wenn dort die Tradition des Martinsumzugs erst im vergangenen Jahr wieder aufgelebt war. Mit Plakaten und Nachrichten in sozialen Netzwerken werben die Sozialdemokraten für die Teilnahme der Beindersheimer an den Laternentagen.

Vorsitzender Kai Lemke bestätigt, dass Vereinsmitglieder ähnliche Aktionen im Internet gesehen haben. „Jeder kann mitmachen, auch Erwachsene“, sagt Lemke. Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) beispielsweise hat angekündigt, selbst Laternen zu basteln. Die Kita-Kinder habe die SPD ebenfalls dafür begeistern können.

Unter den Teilnehmern werden Gutscheine verlost

Der Ortsverein hat bei den örtlichen Gastronomen Gutscheine gesammelt, die unter allen verlost würden, die eine Laterne basteln und ein Foto davon über Facebook oder einen Posteinwurf im Rathaus an die SPD schicken. Wer eine Anleitung und Bastelvorlagen dafür braucht, soll in den kommenden Tagen auf der Facebook-Seite des Ortsvereins fündig werden.

„Lasst Bobenheim-Roxheim leuchten“, ruft die Jugendbeauftragte Pia Maffenbeier ihren jungen Mitbürgern zu, weil die Lichter zum Martinsfest nicht in einem großen Umzug durch die Gemeinde getragen werden können. Sie verweist auf die Lichtschneiderei in St.-Leon-Rot als Initiator der Aktion „Laternen Fenster“. Auf deren Internetseite gibt es eine Bastelanleitung.