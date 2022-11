Beim Umkippen seines Elektrokleinstfahrzeugs hat sich ein 94 Jahre alter Mannheimer am Sonntagabend auf der Kreisstraße 13 in Waldsee Schürfwunden an der Hand zugezogen. Andere Verkehrsteilnehmer, die den verletzten Mann und das auf der Seite liegende Fahrzeug mit drei Rädern sahen, riefen die Polizei zu Hilfe. Deren Beamte bemerkten, dass der 94-Jährige nach Alkohol roch. In ihrem Bericht heißt es, man habe vor Ort einen Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,79 Promille ergeben habe. Den alten Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Für Elektrokleinstfahrzeuge gelten dieselben Bestimmungen zum Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen wie beim Führen anderer Kraftfahrzeuge.